Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili de etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili de etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasında akademik, idari personel ve öğrenciler tarafından toplanan temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri, Ağrı Valiliği Acil Afet Durum Başkanlığına teslim edildi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve arama kurtarma ekiplerine de kolaylıklar dileyen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak ve onlara destek olmak için Üniversitede yardım kampanyasının başlatıldığını söyledi.

Depremden etkilenen vatandaşlara Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak her zaman maddi ve manevi destek için hazır olduklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, “Depremin verdiği zarar maalesef çok büyük ve mevsim şartları da çok ağır. Vatandaşlarımıza destek olabilmek için topladığımız yardım malzemelerini Ağrı Valiliği koordinesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Ayni Bağış Kabul Deposuna teslim ettik” dedi.

Prof. Dr. Karabulut, yardım kampanyasına destek veren personel ve öğrencilere teşekkür etti.