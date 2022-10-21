Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), spor branşlarında Fair Play ruhunun çocuklara aşılanmasının vurgulandığı “Çocuklar Sonuçlardan Önemlidir” paneli yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), spor branşlarında Fair Play ruhunun çocuklara aşılanmasının vurgulandığı “Çocuklar Sonuçlardan Önemlidir” paneli yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen panele, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Genel Başkanı Özcan şimşek, İş İnsanı Mehmet Emin Dursun, Turizm Koordinatörü Ali Güney, akademisyenler ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Şu anda salonumuzda iki büyük liderin fotoğrafı var. Birisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim’ sözünün sporcu kardeşlerimin yaşam felsefesi olmasını diliyorum. Sporcu bir geçmişe sahip olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısının sırrının spor ve spordan aldığı kazanım olduğunu düşünüyorum. İki büyük liderin spora yaklaşımı ülkemizin spora ve sporcuya verdiği önemi göstermektedir. Sağlıklı ve daha iyi bir yaşamın anahtarının spor yapmaktan geçtiğinden hareketle Üniversite olarak sahip olduğumuz zengin ve çok yönlü sportif alt yapı sayesinde Ağrı’yı ve Ülkemizi, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil ettik. Bundan sonra da daha fazla genç kardeşlerimizi hem ulusal hem de uluslararası spor camiasına kazandırmak için çaba sarf edeceğiz. Eminim ki yetenek avcıları Ağrı sokaklarında yürüdüğünde acaba yetenekli biri var mı diye bakmadan geçmeyecektir” diye konuştu.

“Çocuklar Sonuçlardan Önemlidir” panelinde konuşan UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, “Ağrı’da 14 yıl önce dönemin valisi ile birlikte sporun ve sporcunum gelişmesi için ilk adımı attık. Ağrılı çocuklarımızı yurtdışına İsviçre’ye hayata geçirdiğimiz proje ile gönderdik. Amacımız onları sadece sporcu yapmak değil, spor yaparken eğlenirken onlara dokunabilmek ve hayaller kurmalarını sağlamak. Amacımız kimseyi sporcu yapmak değil sosyal alanda onlarla beraber olmak, kendilerini farklı hissetmelerini sağlamak. Bu yolda da önemli mesafeler aldık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile 25-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Erzurum’da yapılacak Uluslararası Palandöken Kampı ile de aynı hedefleri gerçekleştirmek için çabalayacağız. Temel amacımız herkesi futbolcu yapmak değil iyi bir insan olmaları konusunda çocuklarımıza katkıda bulunmak. Çünkü herkes iyi bir sporcu olamayabilir ama iyi bir insan olabilir. Herkes arkadaşını, vatanını sevebilir, annesine babasına karşı saygılı olabilir. Bu noktada sporun insanın içerisindeki iyiliği açığa çıkarmada önemli araç olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar’ın yaptığı panel, Özcan Şimşek, Mehmet Emin Dursun, Ali Güney ve Yusuf Yağız Saraçoğlu’nun konuşmaları, soru-cevap bölümü ve teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.