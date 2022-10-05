Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), Eczacılık sektöründe son yıllarda yaşanan araştırma, geliştirme ve yeniliklerin ele alındığı “ARGE ve İnovasyon Konferansı” yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), Eczacılık sektöründe son yıllarda yaşanan araştırma, geliştirme ve yeniliklerin ele alındığı “ARGE ve İnovasyon Konferansı” yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda Eczacılık Fakültesi tarafından Kariyer Günleri çerçevesinde gerçekleştirilen konferansa, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Atabay Kimya Yönetim Kurulu Üyesi ve ARGE ve İnovasyon Direktörü Doğan Taşkent, akademisyenler ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “21 yy. ile birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler ve rekabetin hat safhaya ulaşmasının sonucunda AR-GE çalışmaları, kurum ve kuruluşlar için hayati bir nitelik kazanmıştır. Dünyanın dinamik bir yapıda olması değişimin de hızlı gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu değişime adapte olmak için ise inovasyon zaruri bir durum haline gelmiştir.

Örneğin Alexander Felemenk’in çalışmaları sırasında bir kabın içerisinde oluşan yeşil küfün etrafında bir boşluk bırakarak ürediklerini fark etmesi sonucu Penisilin antibiyotiği keşfedilmiştir. Diğer bir ifadeyle bilimsel bir araştırmada yapılan yenilik bugün piyasada kullanılan inovatif bir ürün haline gelmesini sağladı” diye konuştu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak AR-GE çalışmalarında, bilimsel üretim, ekonomiye katkı ve teknolojik ilerleme esaslı sürdürülebilir akademik gelişime önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, “Üniversite ile sanayi işbirliği, toplumsal katkı içeren uygulamalar, eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirecek altyapıyı destekleme, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak öncelikli alanları göz önünde bulundurma ve AR-GE faaliyetlerini yerleşik bir kültüre dönüştürme gayesiyle farkındalık faaliyetleri ve eğitimler gerçekleştirmekteyiz. Üniversitemiz, sahip olduğu araştırma imkanları, nitelikli araştırmacıları, lisansüstü öğrencileri ve teknik destek personelleriyle birlikte stratejik planlamalar yürüterek AR-GE çalışmaları ile ilgili potansiyelini ileriye taşımayı hedeflemektedir” diye konuştu.

“AR-GE ve İnovasyon Konferansı’nda konuşan Atabay Kimya Yönetim Kurulu Üyesi, AR-GE ve İnovasyon Direktörü Doğan Taşkent, “Teknoloji alanında sahip olduğum 30 yıllık tecrübe sonucunda Türkiye’de AR-GE ortamının olmadığını fark ettim ve bu ortamın oluşması için elimden geleni yapmaya kendimi adadım. Bu bağlamda toplam 63 üniversite gezdim. Bugünkü buluşmamız 64. olma özelliği taşıyor. AR-GE merkezi kurmak için bir amaç uğruna hareket etmek ve öngörü sahip olmak gerekmektedir. Atabay Kimya olarak henüz pandeminin etkilerinin ülkemizde görülmediği zamanlarda ihtimalleri düşünerek çalışmalarda bulunduk. Atabay Kimya olarak ilaç geliştirmeyi vatanı kurtarma olarak görmekteyiz. Ayrıca TURKOVAC aşımızdan sonra kullanılacak iki aşıdan birisi de Atabay Kimya’ya ait. Bununla gurur duyuyoruz. Biz bu başarıların tümünü AR-GE ve inovasyonun gücüyle yaptık. Dünyada toplam 680 ilaç şirketi var ancak bunların 500 tanesi gerçek bir ilaç şirketi. Bu şirketlerden sadece 70 tanesi ürün üretme iken 4 tanesi ise ham madde üretmektedir. Tüm ilaç şirketleri arasından sadece 2 tanesi Türkiye’ye aittir. Atabay Kimya bunlardan biri. Bizler ham maddesi bize ait olmayan ilaçları üretiyoruz. Bu durum beni çok üzüyor. Şimdiki hedefimiz hammadde de üretmek. Sizlerin de bu hedefe destek olmanızı bekliyoruz” diye konuştu.

Konferans, soru-cevap ve plaket takdimiyle sona erdi.