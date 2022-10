Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin (AİÇÜ) düzenlediği “6. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı” (6th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ICANAS 2021) başladı.

Konferansın açılış programına AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, ICANAS 2022 Başkanları, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak, konferansta bildirileriyle yer alan bilim insanları ile akademisyenler katıldı. Üç gün sürecek konferansta yurt içinden ve yurt dışından katılan bilim insanları 30 oturumda 200 bildiri sunulacak.

Konferansın açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü ve ICANAS 2022 Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bilimin sevgiyle bütünleştiği ve Doğudan Yükselen Işık parolasıyla bilimsel ve akademik çalışmalarına hız veren üniversitemizde sizleri ağırlamaktan onur duyduğumu ifade eder, bu yıl 6. düzenlediğimiz Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimler Konferansına hoş geldiniz diyorum” dedi.

Bugün giderek artan bir şekilde devam eden sanayileşme ve küreselleşme olgusuyla birlikte insanlığın görülmemiş bir hızla yeni teknolojik gelişmelerle nano teknoloji çağına gelmiş olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, “Günümüzde teknoloji toplum için yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. Kopernik devrimiyle başlayan modern bilimin gelişimi endüstri devrimlerinin gerçekleşmesine temel oluşturmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle yaşanan baş döndürücü değişikliklerin ve gelişmelerin özellikle 20 yy. başlarında Quantum kavramıyla başlayan süreç bugün yapay zeka, robotik, 3D yazıcılar, nano teknoloji, biyo teknoloji, artırılmış gerçeklik, enerji depolama gibi ileri teknoloji aracılığıyla zihnin sınırlarını zorlayan ve hatta onu aşarak insan aklının kontrol altına alan gelişmeler karşımıza çıkmaktadır. Yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü teknik açıdan değil, tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefi yönleriyle de ele almak büyük bir önem arz etmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, “Bilgisayar ve biyoteknolojinin durdurulamaz yükselişi bizi Transhümanizm konusuyla tanıştırmıştır. Transhümanizm, teknoloji çağının getirdiği yeni bir felsefik kavram ve harekettir. Diğer bir ifadeyle Transhümanizm, nanoteknoloji, gen klonlama ve yapay zeka vb. ileri teknoloji insanlar üzerinde detaylı bir biçimde kullanılmasını destekleyen kültürel bir harekettir. Dünya artık Endüstri 4.0 ötesinde Endüstri 5.0 ve Toplum 5.0 tartışıldığı bir dönemi yaşıyor. Bizler geçmişteki tekstil, endüstri, demiryolu, otomobil ve bilgisayar devrimlerini kaçırdığımız gibi bu bilgi dönemini de kaçırmamak için tabiri caizse Quantum Sıçrama gibi bir sıçrama yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Unutulmamalıdır ki hiçbir ülke hali hazırda yaşamakta olan dijital dönüşümü kaçırabilecek kadar büyük bir lükse sahip değildir. Gelecekte bu dönüşümü kaçırmış ülkelerle bu dönüşümü yakalayabilmiş ve yönetebilmiş ülkeler arasındaki fark çok daha büyük olacak ve tüm dünyanın iletişimi ve işleyişini etkileyecektir” diye konuştu.

ICANAS 2022 Konferansı Eş Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, “6. Uluslararası Doğa ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı’nın açılışını duyurmaktan ve dünyanın birçok ülkesinden bilimsel deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşmak üzere bu çevrimiçi konferansa katılan katılımcıları selamlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Konferansın eş başkanı olarak, tüm katılımcıların bu etkinliğe, kendi araştırma konularında önemli katkı sağlayacaklarına yürekten inandığımı belirtmek isterim. Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a, Üniversitemizde her türlü bilimsel faaliyetin gerçekleşmesi destek ve ilhamı için teşekkür ederim. Ayrıca Üniversitemizdeki her türlü bilimsel faaliyeti destekleyen ve teşvik eden İbrahim Çeçen beye ve bu konferansın hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, bu konferansın tüm katılımcılar için verimli ve faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Durak, “Bu yıl 6. Düzenlediğimiz Uluslararası Doğa ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı’nı (ICANAS 2022) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Osh Devlet Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğiz. İster araştırma ister geliştirme olsun, kendi başımıza ne kadar başarırsak başaralım, bu bilgi dünyasında asla yeterli değildir. Bu nedenle, bu konferansın odak noktası; fikir alışverişinde bulunmak, yenilikçi araştırma sonuçları, deneyimleri ve en son gelişmeleri paylaşmak, araştırma ağları ve disiplinler arası bir forum oluşturmaktır. Umarım Konferanstan yararlanan tüm taraflar edindikleri deneyimlerini kendi alanlarına uygulayabilme imkânı bulurlar. Her zaman bizleri destekleyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a, ortak Üniversitelerimizin Rektörleri Sayın Prof. Dr. Alparslan Ceylan’a ve Prof. Dr. Kudaiberdi Kozhobekov’a, IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen beye, IC vakfı yöneticilerine ve konferansın gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.