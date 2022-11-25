Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), öğrenme sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan öğretmenlere adanan 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama programı gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), öğrenme sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan öğretmenlere adanan 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama programı gerçekleştirildi.

AİÇÜ Eğitim Fakültesi ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği, AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un yanı sıra Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkan Vekili Ayten Karakoç, AİÇÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Protokolü, öğretmenler, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Sevgili öğretmenler sizler geçmişimizin, bugünümüzün ve yarınlarımızın şekillenmesinde rol oynayan çok kıymetli ilim insanlarısınız. Öğrenmenin tarihine baktığımızda ilk öğretmen Hz. Adem’e bilgiyi Rabbimiz öğretmiştir. İlk emri “oku” olan bir dinin mensubu olarak her zaman öğrenmeye açık olmalıyız. Sizler, Rabbimizin muhatap aldığı zümresiniz. Mesela Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Deki, Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu”, “Deki, Allah, içinizden imân edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir” ayetleri işinizin önemini ortaya koymaktadır. Her zaman evlatlarımıza ilim ve irfan öğreten öğretmenlerimiz, icra ettikleri kutsal meslekleriyle cehalet karşısındaki en büyük engeldir. Bir yaşam şekli olan öğretmenliği icra eden öğretmenlerimiz, evlatlarımızın kişiliğinin inşa edilmesinde önemli bir role sahiplerdir. Bu noktada biz eğitimciler de örnek insan olmak zorundayız. Çok büyük bir öğretmen olarak kabul ettiğim merhum Nurettin TOPÇU, ‘Öğretmen, insanoğlunu beşikten mezara kadar götürüp teslim eden, dünyanın en büyük mesuliyetine sahip insandır. karakterimizin yapıcısı, hayatı yaşamayı değil ona hizmeti tercih eden fedakâr insanlardır’ ifadeleri ile bu önemli görevi anlatmaktadır. Tüm bu görüşlerin öğretmenlik mesleğinin neden kutsal bir meslek olarak görülmesi gerektiğini açıklar bir mahiyette olduğunu düşünüyorum. Bizler de akademisyenler olarak eğitim camiasının birer üyesi ve birer öğretmeniz. Baş döndürücü hızda değişen, dönüşen ve gelişen dünyada bizim de kendimizi yenilememiz zorunluluğu kendini ortaya koymaktadır. Teknolojiyle iç içe geçmiş günümüz dünyasına adapte olabilmemiz için çok çalışmamız lazım. Sevgili öğretmenlerimize yönelik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları için de çalışma başlattığımızın müjdesini vermek istiyorum. Bu duygularla ebediyete irtihal eden ve görevi başında şehit düşen öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, görevdeki meslektaşlarımıza sağlık, sıhhat ve başarılar diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Eğitim, insanoğlunun varlığını sürdürmesi için gerekli olan en temel alanlardan biridir. Bu alanın icra edilmesinde en önemli payı öğretmenler ve öğrenciler oluşturmaktadır. Bugünün dünyasında Ülkemizin sözü geçen bir konuma gelmesinde öğretmenlerimizin yeri yadsınamaz. Öğretmenlik, Ülkemizin her alanda gelişmesi için gerekli insan kaynağının yetişmesinde en önemli göreve sahip meslektir. Hatta öğretmenlerimizin bizim en önemli kamu görevlimiz olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlik mesleği çok kuvvetli ve kıymetli bir meslektir. Kuvvetli diyorum çünkü bir öğretmen dokunuşu ve biraz yoğunlaşmasıyla bir toplumun geleceğini siyahla beyaz kadar değiştirebilir. Özellikle bu hafta içerisinde menfur bir terör saldırısında hayatını kaybeden o gencecik öğretmenimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimiz gününü kutluyorum” diye konuştu.

AİÇÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek, “Öğretmenlik, kutsal, mukaddes ve özveri isteyen bir meslektir. Öğretmenler gününü sadece bir günle kutlamak yeterli değildir. Eğitim Fakülteleri öğretmen yetiştiren kurumlardır. Okullarımız ise öğretmen ile öğrencinin buluştuğu önemli mekânlardır. Öğretmenleri yetiştiren Eğitim Fakülteleri ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki bağı daha da güçlendirmek adına bir protokol imzalayacağız. Canla başla çalışarak geleceğimizin nesillerini yetiştiren değerli öğretmenlerimizin Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarma yolunda fedakârlık göstereceklerinden eminim. Bu duygularla ebediyete irtihal eden başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, çalışmalarını sürdüren öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözünün ışığında geceyi gündüze eş tutarak fikir, değer ve ürün üretme noktasında çaba gösteriyoruz. Geçmişten gelen birikimimizi bugünün bilimsel gerçekleri ve insani değerleriyle yoğuruyoruz. Eğitim faaliyetinin yürütülmesinde birden fazla aktör olmasına rağmen ana aktör öğretmenlerdir. Medeniyetimizin mimarı öğretmenlerimiz Al Bayrağın gölgesinin düştüğü her yerde bilgiyi görgüyü, iyiliği, sevgiyi, hoşgörüyü ve barışı işleyerek yarının müreffeh ve güçlü Türkiye’sini inşa ediyor ve edeceklerdir. Çocuklarımız ve gençlerimiz günümüz dünyasında yaşanan kültürel erozyona karşı milli ve manevi değerlerimizle karşı koyacaklardır. Bu duygularla öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.

AİÇÜ Eğitim Fakültesi ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İmzalanan Önemli Protokol

Programda, Eğitim Fakültesi ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerin ve eğitim-öğretim konularındaki anlayışların Ağrı’da bulunan okullara ve öğretmenlere aktarılmasına imkân sağlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Program, resim sergisi açılışı, sinevizyon gösterimi, müzik dinletisi, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni ve emekli öğretmenlere plaket takdimi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.