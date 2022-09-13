YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın üniversitelerde Kalite güvence sistemi ve akreditasyon konulu sunumundan sonra toplantı, Prof. Dr. Elif Çepni’nin “Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı” başlıklı sunumu ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.

“YÖKAK Kalite Buluşmaları” etkinlik serisi çerçevesinde çevrimiçi gerçekleştirilen “Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı” toplantısına, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı ve Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Faruk Kaya ile Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Candan Koçak katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafından düzenlenen “Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı” toplantısına katıldı.

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