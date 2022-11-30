Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2022-23 Dünya Sıralamasında 162 sıra yükselerek ilk 3 bin üniversite arasında 2826’ncı sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Üniversitenin başarı grafiğini her geçen yıl daha da üst sıralara taşıyan tüm akademisyenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2022-23 Dünya Sıralamasında 162 sıra yükselerek ilk 3 bin üniversite arasında 2826’ncı sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Üniversitenin başarı grafiğini her geçen yıl daha da üst sıralara taşıyan tüm akademisyenlere teşekkür ettiğini söyledi.

ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2022-23 Dünya Sıralaması açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi olan URAP sıralamasında Dünya’dan 3 bin üniversite yer aldı. Üniversiteler 2021 yılında ürettikleri makale sayısı ile 2021 yılından geriye doğru 5 yıllık bir değerlendirmeyle atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği alanlarındaki performansına göre sıralandı.

AİÇÜ Dünyada 2826. Sırada Yer Aldı

Dünyadaki saygın derecelendirme kuruluşları arsında yer alan ODTÜ URAP Enformatik Enstitüsü tarafından yayınlanan ve küresel bir sıralama olan URAP 2022-2023 Dünya Üniversite Sıralama sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Henüz 15 yıllık geçmişi ile genç bir eğitim yuvası olan AİÇÜ, yaklaşık 30 bin üniversitenin yer aldığı değerlendirmede 2826’ncı sırada yer alarak birçok üniversiteyi geride bıraktı.

AİÇÜ’nün dünya üniversiteleri arasında ilk 3 binde yer almasının çok önemli bir başarı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye’den 208 üniversite içerisinden 118 üniversitenin yer aldığı 2022-2023 URAP Dünya Sıralaması’nda Üniversitemizin 162 sıra birden yükselerek 2988’inci sıradan 2826’ncı sıraya yükselmesinin “Bilimin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite” mottosuyla hareket eden Üniversitenin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

“Doğudan Yükselen Işık” parolasıyla yola çıkan AİÇÜ’nün her geçen yıl sayısı artan akademik yayınlar ile üst sıralara yükseldiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, “Bilgiyi üreten, paydaşlarına aktaran, şehrimizin ve Ülkemizin gelişim yolculuğuna önemli katkılar sağlayan Üniversitemizde ortaya konan nitelikli bilimsel yayın sayısı her geçen gün artmaktadır. Akademik çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecektir. Dünyanın en iyi 3 bin üniversite arasındaki yerimizin üst sıralara taşınmasına ve pekişmesine katkı sunan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.