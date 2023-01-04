Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Rektör-Öğrenci Buluşmaları” bağlamında Öğrenci Konseyi Temsilcileri ile bir araya geldi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Rektör-Öğrenci Buluşmaları” bağlamında Öğrenci Konseyi Temsilcileri ile bir araya geldi.

AİÇÜ Konuk Evi’nde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Karabulut’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Şimşek ve Prof. Dr. Mucip Genişel, Genel Sekreter M. Nuri Kılıç, Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı ve Öğrenci Konseyi Temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Karabulut, göreve geldikleri ilk günden itibaren “Bilimin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite” parolasıyla çalıştıklarını belirterek, “Öğrenci merkezli bir Üniversite ve yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Öğrenci Temsilcisi Konseyi Başkanının bizlere ilettiği istek, talep ve sorunlara kısa zamanda çözüm üretiyoruz. Çünkü Üniversitemizin asli unsuru olarak gördüğümüz sizler, bulunduğunuz birimleri temsil ediyorsunuz ve yönetimimizin bir parçasısınız” dedi.

Üniversitede huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, “Öğrenci, mutlu ve huzurlu olduğu zaman biz de mutlu ve huzurlu oluyoruz. Hepimiz birbirimizi tamamlayan unsurlarız ve biz bir aileyiz. Üniversitemizde huzurun devamı noktasında gereken hassasiyeti gösteren tüm öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız, başka hiçbir amacımız ve beklentimiz de yoktur. Temel bir prensip olarak bugüne kadar hiçbir kimseyi ötekileştirme gibi bir düşüncemiz olmadı. Bu ne İslamidir ne de insanidir. Hep yapıcı ve birlik beraberlik içerisinde olacağız. Huzurumuzun bozulmasını isteyen kişilere hep birlikte asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitenin merkez yerleşkesinde öğrenimlerini devam ettireceklerinin müjdesini veren Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Laboratuvarları kuruyor, gerekli şartları oluşturuyoruz. En kısa sürede Tıp Fakültesi öğrencilerimiz eğitim-öğretimlerine ana yuvalarında devam edecekler” dedi.

Programda Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı ve Eczacılık Fakültesi Temsilcisi Başak Nur Yumuşak, Öğrenci Konseyi Temsilciliğinin 2022 yılındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yumuşak, katkı ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Karabulut’a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.