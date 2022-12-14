Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Konya’da düzenlenen Para Yüzme Şampiyonası’nda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü sporcularını kutladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Konya’da düzenlenen Para Yüzme Şampiyonası’nda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü sporcularını kutladı.

Konya’da 6-7 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen 65 kulüp ve 195 sporcunun yer aldığı Para Yüzme Şampiyonası’na AİÇÜ Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü 5 sporcu ile katıldı. AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Baykal Karataş ve Kulüp Antrenörü Ömer Karakol antrenörlüğünde şampiyonaya hazırlanan sporcular serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde yarıştı. Kulüp sporcuları 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamlarken, kulüp sporcularından Yusuf İncekaya milli takıma davet edildi.

Şampiyonada dereceye giren sporcuları ve aileleri ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Fatih Karaoğlan’ı makamında kabul eden Prof. Dr. Karabulut Ağrı’nın sporcu altyapı zenginliğine sahip olduğunu söyledi ve öğrencilerin Üniversitemizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Karabulut, öğrencilere ve spora verilen destekle öğrencilerin başarılarının sürekli olmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.