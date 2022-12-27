Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Kalite Güvencesi Sistemi ve Akreditasyonda Öğrencinin Rolü” seminer ve çalıştayına katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Kalite Güvencesi Sistemi ve Akreditasyonda Öğrencinin Rolü” seminer ve çalıştayına katıldı.

AİÇÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Kalite Güvencesi Sistemi ve Akreditasyonda Öğrencinin Rolü” seminer ve çalıştayına, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı ve Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Faruk Kaya, dekanlar, akademisyen ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Türkiye’deki üniversiteler arasında birim bazında seminer ve çalıştay yapan üniversiteler arasında olduklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, “Bu seminer ve çalıştayda öğrencilerimizin gözünden ‘Rektör, Dekan ya da Müdür olsaydım Üniversitemize hangi yenilikleri katmak isterdim?’ sorusuna cevap aranmaktadır. Böylece öğrencilerin Üniversitemizde yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlar ve tavsiyeleri hakkında görüş ve düşüncelerini öğreniyoruz. Üniversitemizin kalite ekibinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. ‘Kalite ve standart güvencemizdir’ anlayışını şiar edinen Üniversitemiz, mükemmelliyeti yakalama çalışmalarını sürdürerek yoluna devam edecektir. Bu seminer ve çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve özellikle öğrenci kardeşlerime teşekkür ederim” diye konuştu.

Seminer ve çalıştay, soru cevap bölümü ile sona erdi.