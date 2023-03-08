Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Rektörlük biriminde çalışan kadın personellere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül takdim ederek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Rektörlük biriminde çalışan kadın personellere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül takdim ederek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadınların toplumun en temel unsuru olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, “Kadınlar sadece tek bir gün değil, yılın her gününde bizler için çok değerlidir. Hem dinimizde hem de gelenek ve göreneklerimizde kadınlar, toplumsal yaşamın sürdürülebilmesinde büyük bir öneme sahiptir” dedi.

Huzurlu ve mutlu toplumların oluşumunda ve ahlaki değerlere sahip nesillerin yetiştirilmesinde kadınların büyük bir rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Karabulut, “Kadın, annedir. Kadın, eştir. Kadın, evlattır. Kadın, kardeştir. Kadın, toplumun ve ailenin temel direğidir. Kadın, “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadisine mazhar olmuş kutsal bir varlıktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karabulut, “Ülkemizde yaşadığımız son depremde hayatını kaybeden kadınlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Deprem bölgesinde saha çalışmalarını fedakarca sürdüren kadınlarımız başta olmak üzere, Üniversitemizde ve ilimizde çalışan kadınlarımızla birlikte tüm kadınlarımızın 8 Mar Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut tarafından gül takdim edilen kadın personeller, Prof. Dr. Karabulut’a teşekkür etti.