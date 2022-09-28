Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında eğitim-öğretimin tüm alanlarında karşılıklı iş birliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla imzalanan Akademik İş Birliği Protokolü ile İTÜ’nün 250 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi AİÇÜ’ye aktarılacak. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında düzenlenen iş birliği anlaşması bağlamında AİÇÜ ile İTÜ arasında yapılan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında eğitim-öğretimin tüm alanlarında karşılıklı iş birliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla imzalanan Akademik İş Birliği Protokolü ile İTÜ’nün 250 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi AİÇÜ’ye aktarılacak. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında düzenlenen iş birliği anlaşması bağlamında AİÇÜ ile İTÜ arasında yapılan protokolün hayırlı olmasını diledi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kumral ile Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, İTÜ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ümit Karadoğan, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding grup şirketi ICA İçtaş Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar ve beraberindekileri misafir etti. Ziyarette, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu, eğitsel, bilimsel, yönetsel tüm konularda iş birliğine imkân sağlayacak protokole imza attı.

Sahip olduğu köklü geçmişiyle Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olma özelliği taşıyan İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü yapmaktan dolayı memnun olduklarını belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İTÜ’nün 250 yıllık birikimi akademisyen, öğrenci ve idari personellerle buluşturduklarını söyledi.

Akademisyenler Ortak Çalışmalar Yürütecek

Prof. Dr. Karabulut, “İmzalanan protokolle akademisyenlerimiz arasında ortak araştırma faaliyetleri yürütülerek bilimsel, eğitsel ve yönetsel alanlarda ortak çalışmalar yürütülecektir. Akademisyen, idari personel ve öğrenci değişimlerinin yanı sıra yaz okulu ve diploma programları gibi ortak müfredat faaliyetlerinin yürütülmesi, lisansüstü öğrencilere eş akademik danışmanlık ile tezlerin yürütülmesi, dil eğitimleri, hizmet içi kurslar, atölye çalışmaları, toplantılar, kongreler, konferanslar ve sempozyumlar gibi ders planı ve müfredat dışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Öte yandan imzalanan protokolle araştırma projeleri ve çalışmaların yapılması, akademik ve bilimsel yayınların üretilmesi, bilimsel ve teknik geziler, ortak yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarına katılma, kültür, sanat ve spor alanlarında ortak çalışmalar, ortaklaşa projeler, yarışmalar ve festivaller düzenlenecektir” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, iş birliğinin gerçekleşmesine imkân sağlayan, Üniversitemizin ismini onurla taşıdığı eğitim gönüllüsü ve iş insanı İbrahim Çeçen’e ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu ’ya teşekkür etti.

250. yıl kutlanırken önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı

1773 yılından temelleri atılan İTÜ’nün Dünya standartlarına sahip, tarihi ve kültürel mirasını günümüz bilim dünyasına aktardığını belirten Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Bugüne kadar birçok kurum ve kuruluşla iş birliği yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu iş birliklerden birini de 2023 yılında hem Cumhuriyetimizin 100. yılını hem de İTÜ’nün 250. yılını kutlarken iş dünyasından önemli bir paydaşımız olan IC Holding ile gerçekleştirdik. IC Holding Gümüş Sponsorluk ile adını koyduğumuz beraberliğimizin eğitim-araştırma alanı çerçevesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. İş birliği için AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a, IC Holding iştiraki ICA İçtaş Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar’a IC Vakıf Müdürü Dr. Meral Dinçer’e ve tüm IC Holding Ailesi’ne teşekkür ediyor, protokolümüzün her iki üniversiteye de hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Üniversiteler arası iş birlikleri örnek teşkil edecek

Protokol törenine katılan IC Holding iştiraki ICA İçtaş Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar ise “AİÇÜ ve İTÜ’nün ortaklaşa yürüteceği çalışmalar ve atacağı adımlar, ülkemizin eğitim sistemine büyük katkı sağlayacak ve diğer üniversitelerimize de örnek teşkil edecektir. Holding olarak bu birlikteliğe katkı sağladığımız ve şahitlik ettiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

Protokol sonrası AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, ICA İçtaş Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar ve beraberindekiler, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (MARLAB), Engelsiz Yaşam Merkezi, Kültür ve Kongre Merkezi ve Kütüphaneyi gezdi. Rektörlük Senato Salonu’nda İTÜ heyetiyle ortak istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda kısa ve orta vadede yapılabilecek ortak çalışmalar için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya İTÜ ekibi, AİÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya ve Prof. Dr. Önder Şimşek, AİÇÜ Genel Sekreteri Muhammet Nuri Kılıç, Teknoloji Transfer Ofisi ekibi, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ekibi, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar ekibi ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon ekibi katılım sağladı. Gerçekleştirilen toplantı sonrası, Prof. Dr. Karabulut, Prof. Dr. Koyuncu, Soğukpınar ve beraberindekiler, Öğrenci Yaşam Merkezi, Fakülteler ve IC Vakfı Binasını ziyaret etti.