Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümünden mezun olacak öğrencilerimize, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ziraat Mühendisi unvanı verildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümünden mezun olacak öğrencilerimize, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ziraat Mühendisi unvanı verildi.

Konuya ilişkin YÖK’ün 30/12/2022 tarihli yazısında “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü mezunlarına Ziraat Mühendisi unvanı verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu bünyesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümünden mezun olacak öğrencilere Ziraat Mühendisi unvanı verilmesi için büyük çaba sarf ettiğimiz talebimize olumlu yaklaşan ve destek olan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar hocaya ve Yükseköğretim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, kararın öğrencilerimize, Üniversitemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.