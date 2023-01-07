Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri için ilk kez “Önlük Giyme” töreni düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri için ilk kez “Önlük Giyme” töreni düzenlendi.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen törene AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya ve Prof. Dr. Mucip Genişel, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alperen Kayserili, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Karabulut, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinden beklentilerin büyük olduğunu söyledi. Rektör Karabulut, öğrencileri tebrik ederek, akademik ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya programda yaptığı konuşmada vakıf destekli bir devlet üniversitesi olduklarını belirterek, IC Holding, IC Vakfı ve AİÇÜ iş birliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne modern standartlarda uygulama mutfağı kurulacağını ifade etti.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kayserili ise “Önlük Giyme” törenini geleneksel hale getirerek her yıl düzenleyeceklerini belirtti. Gastronomi bölümünün ve mesleğinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kayserili, öğrencilere verdikleri desteklerden dolayı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a, üniversite yönetimine ve IC Vakfına teşekkür etti.

Törende, Prof. Dr. Karabulut Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1’inci ve 3’üncü sınıf bölüm birincisi öğrencilerine önlük giydirdi.

Müzik dinletisinin ardından program, bölüm öğrencilerine önlük giydirilmesinin ardından sona erdi.