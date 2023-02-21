Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projesi kapsamında deprem bölgesindeki saha çalışmalarına devam ediyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projesi kapsamında deprem bölgesindeki saha çalışmalarına devam ediyor.

Profesör. Dr. İbrahim Han yürütücülüğünde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1002 Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı ile desteklenen proje için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Pınar Baykan, Doç. Dr. Ebru Senemtaşı Ünal, yüksek lisans öğrencileri Salih Erk, Furkan Dağaşan’dan oluşan proje ekibi deprem bölgesindeki saha çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş il merkezleri ve ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ile ilgili dün Adıyaman’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile bilgi alışverişinde bulunan proje ekibi Kahramanmaraş’ta çalışmalarına devam ediyor.