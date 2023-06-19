Özgün konsepti ve Yunan mutfağıyla Bodrum’un en yeni mekanı Aias, geçtiğimiz gün kapılarını açtı. Yalıkavak Highlight Hotel’in kumsalında eşsiz manzara eşliğinde birbirinden lezzetli tatları tatilcilerle buluşturacak olan Aias, sezon boyunca gerçekleşecek sürprizleriyle de keyif dolu anlar yaşatacak.

Samet Tecer, Kemal Üşenmez ve İsa Akkaya projesi olan Aias, Yunan eğlencesi ve tatlarını Bodrum’a taşıyarak sezona iddialı bir girişi yaptılar. Açılış akşamı Fedon’un unutulmaz şarkılarıyla doyasıya eğlenen misafirler, gecenin sonlarına doğru gerçekleşen sirtaki şovuyla eğlenceyi ikiye katladı. Fedon’un varisi olan Cefi ‘de sahne alarak Aias’ta Greek rüzgarı estirdi.

Aias’ta akşamlar eğlence dolu

Hakan Öztürk imzalı modern Yunan mutfağının en özel örneklerini sunacak olan mekanda sezon boyunca haftanın belirli günlerinde Greek müziğin sevilen sanatçılarından Fedon ve Cefi sahne alacak. Yunan restoranı Aias; sirtaki dans şovları, taverna akşamları ve kumda akşam yemeği konseptleri ile yaz akşamlarını keyifli kılacak.