Nesli tükenme tehdidi altında olan tepeli pelikanların üremesi için oluşturulan üreme platformlarında bir rekor artış yaşandı. 2020 yılında 42 çift olarak ölçülen yuva sayısı 2023 yılında 95 çifte ulaştı.

Doğal güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın, ulusal öneme haiz sulak alanlarıyla da birçok sucul kuşlara sığınak olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Büyük Menderes Deltası’nda yaşayan tepeli pelikanlar için yürürlüğe konulan Tür Koruma Eylem Planı, önemli sonuçlar vermeye devam ediyor. 2019 yılında başlatılan plan çerçevesinde nesli tükenme tehdidi altında olan tepeli pelikanların üreme başarısını artırmak için önemli bir adım atılmış ve 2020 yılında, Aydın Büyük Menderes Deltası’ndaki Karina Dalyanı’na ahşap üreme platformları yerleştirilmişti. Ancak Karina Dalyanı’nda ilk olarak 1990 yılında tespit edilen 42 çift tepeli pelikan, yıllar içinde üreme konusunda büyük bir ilerleme kaydedememişti. Fakat, 2023 yılında yapılan son sayımda sevindirici bir gelişme yaşandı. Karina Dalyanı’na yerleştirilen üreme platformlarına en az 95 çift tepeli pelikanın yuva yaptığı tespit edildi. Bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakama ulaşılırken, tepeli pelikanların üreme başarısında da önemli bir artış yaşandı.

Konu ile ilgili Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Nesli tükenme tehdidi altında olan Tepeli Pelikan kuş türü için Tür Koruma Eylem Planı 2019 yılında yürürlüğe girmiştir. Tepeli Pelikanların yuva kayıplarını azaltmak ve üreme başarısını artırmak için, Aydın Büyük Menderes Deltası, Karina Dalyanında iki farklı yere 2020 yılında ahşap üreme platformları yerleştirilmiştir. İlk olarak 1990 yılında Karina Dalyanında 42 çift Tepeli Pelikanın ürediği tespit edilmişti. Yıllar içinde üreyen çift sayısında önemli artış görülmemişti. 2023 yılında yapılan sayımda Karina Dalyanına yerleştirilen üreme platformlarına en az 95 çift “Tepeli Pelikan” ın yuva yaptığı tespit edilmiş olup, bugüne kadar ki en yüksek rakama ulaşılmıştır. Tepeli Pelikanları koruma/izleme çalışmaları Aydın Şube Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.