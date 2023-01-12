Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye çalışmalarının yanı sıra kente katkı sağlayacak her sektörün geliştirilmesi konusunda da önemli girişimlerde bulunmayı sürdürüyor. Düzce’de kereste ve ağaç sanayinin geliştirilmesi amacıyla toplantı organize ederek öncülük eden Başkan Özlü, il kurum temsilcileri ve sanayicileri bir araya getirerek örnek teşkil etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye çalışmalarının yanı sıra kente katkı sağlayacak her sektörün geliştirilmesi konusunda da önemli girişimlerde bulunmayı sürdürüyor. Düzce’de kereste ve ağaç sanayinin geliştirilmesi amacıyla toplantı organize ederek öncülük eden Başkan Özlü, il kurum temsilcileri ve sanayicileri bir araya getirerek örnek teşkil etti.

Başkan Faruk Özlü, belediyeciliğin farklı sorumluluk alanlarında birbirinden farklı projelere imza atarken, şehrin her yönüyle gelişmesi konusunda attığı adımlara bir yenisini ekledi. Yalnızca bölgesinde değil, Türkiye’de örnek teşkil edecek bir toplantıya öncülük eden Başkan Özlü, Düzce’de faaliyette bulunan kereste ve ahşap sanayi temsilcileri ile kurum temsilcilerini buluşturdu.

Özlü’nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 9. Orman Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Düzce İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hüseyin Dikmen, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu ile kereste ve ahşap fabrika, üretim tesisi sahipleri katıldı.

“Ahşap sanatı deyince ilk akla gelen Düzce olsun”

Ahşabın işlenmesi, hammadde ve nihai ürün olarak piyasaya sürülmesi ile bu pazarın daha da geliştirilmesi konusunda ticari, bürokrasi ve bilim taraflarının görüşlerini aktardığı toplantı hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Özlü şunları söyledi: “Düzce, şehir olarak kurulduğu ilk çağlardan bu yana kereste ve ahşap işleme potansiyeli ile birçok araştırmaya konu olmuştur. Şehrimizin her anlamda gelişmesi, bir üst lige çıkması için bugün üreticilerimizle, bürokrasi ve bilimsel temsilcilerimizi bir araya getirdik. Bu şehri seviyoruz, önemsiyoruz. Temiz üretim tesisleri ile şehrimizi Türkiye’nin kereste ticaret merkezi, ahşap sanatı deyince akla gelen ilk noktası haline getirebiliriz. Bu konuyu önemsiyorum ve Düzce’ye çok büyük değer katacağına inanıyorum. Toplantımıza iştirak eden tüm temsilcilerimize teşekkür ederim.”