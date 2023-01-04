Mardin’de parfümlere ahşaptan kutu yaparak bir yeniliğe imza atan Dr. Mars firması, bu kez kutuların her birine farklı hikayeler yazdı.

Mardin’de parfümlere ahşaptan kutu yaparak bir yeniliğe imza atan Dr. Mars firması, bu kez kutuların her birine farklı hikayeler yazdı.

Dr. Mars firması farklı ve kaliteli ürünleri ile dikkat çekemeye devam ediyor. Firma, tasarladığı ahşap parfüm kutuları ile bir yeniliğe imza attı. Parfümler için yapılan ahşap kutuların üzerine logo olarak Mezopotamya mitolojisi simgelerinden İnanna’yı koyan Dr. Mars, her kutu için ayrı bir de hikaye yazdı. Tasarlanan kutular içerisinde bulunan malzemeler çıkartıldığında takı kutusuna dönüşerek satın alan müşteriler için geniş bir kullanım alanı sunuluyor. Kadın ve erkekler için farklı renklerde üretilen kutuların kapağında bulunan aynalar ise görselliği ve kullanım alanın geniş olmasıyla dikkat çekiyor.

“İlk defa bunu deneyen biz olduk”

Böyle bir tasarımı ilk kez kendisinin yaptığını belirten Hamdullah Adsoy, “Ürünün kalitesini en üst seviyeye taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve denenmeyen, var olmayan ürünler yapmaya çalışıyoruz. Var olan kokulardan ziyade, olmayan ve en iyi kokuyu nasıl yapabiliriz bunun için çalışıyoruz. Bizim parfümlerimiz bir hafta kalıcı ve tahriş etmeyen parfümlerdir" dedi. En iyi ürünleri elde etmek için çalştıklarını anlatan Adsoy, "Parfümün iç kısmı kadar dış görseline de önem veriyoruz. Ahşaptan parfüm kutusu yaptık ve ilk defa bunu deneyen biz olduk. Kapak kısmına da baskı yaptırdık. Hem logomuz var hem de ayna olarak kullanılabiliyor. Her parfüme de bir hikâye ve güzel söz oluşturduk. Kapağın arka kısmına bu hikâyeleri ve güzel sözleri yerleştirdik. Kadın ve erkeklere farklı şekillerde kutular ve hikayeler yazdık. Ürünün iç kalitesi kadar dış ambalajına da önem veriyoruz" diye konuştu.

“Kutu kağıt olunca çöpe atılıyor ve kullanılmıyor”

"Dış görünüşün de çok önemli olduğunu bildiğimiz için denenmemiş bir şey yapmak istedik" diyen Adsoy, "Mardin gibi tarihi bir kente ahşaptan bir kutu yakışır dedik ve ahşaptan bir kutu yaptık. Parfüm kutularımızın içerisini portatif yaptırdık ve içerisinde bulunan parfüm şişesini ve sünger malzemesini çıkartınca takı kutusuna dönüşmesini sağladık. Bu kutu kâğıt olunca çöpe atılıyor ve kullanılmıyor. Bir farklılık oluşturmak için böyle bir tasarım yaptık. Oda parfümlerinde de farklı bir tasarıma gittik. Bambulu oda parfümlerinde de ahşap bir yapı kullandık. Oda parfümlerinde kullanılan çubukların daha uzun süre kullanılabilmesi için kutuların arkasında portatif yerler hazırladık. Bu sayede etrafın kirlenmesini önlemiş olduk. Logonun üzerinde bulunan motif İnanna’ya aittir" ifadelerini kullandı.