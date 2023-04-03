İzmir’de ahşap fıçı üreterek geçimin sağlayan Yaşar Çan, ürünlerini dekoratif amaçlı kullanmak isteyen müşterilerine de satış yapıyor. Yaşar Usta, son zamanlarda bebek fotoğrafçılarının ahşap fıçıları sıkılıklar satın aldığını söyledi.

Ahşap işine Gaziantep’te 7 yaşında çıraklıkla başlayan 60 yaşındaki Yaşar Çan, İzmir’in tarihi çarşısı Kemeraltı’nda ahşap fıçı üretimi yapıyor. Ahşabın pek çok haline hayat veren Çan, fıçı üretiminde de sayılı ustalardan biri. Ürünlerini ülkenin dört bir yanına yollayan Yaşar Usta, bebek fotoğrafçılarının yoğun olarak ahşap fıçı aldığını ifade etti.

"Çırak yok"

Uzun yıllardır ahşap fıçı yaptığını belirten Yaşar Usta, “Dekoratif olarak yaptığım fıçıların yanı sıra yayık ayran fıçısı da yapıyorum. Bu fıçıları daha çok organizasyon yapan şirketler, restoranlar tercih ediyor. Tabure olarak kullanan var, bakliyat koymak için kullanan var. Hatta fıçıları kova şekline getirip bebek fotoğrafçılarına satıyorum. Fıçıları süsleyip bebeği içine koyuyorlar ve bebek fotoğrafçılığı yapıyorlar. Fıçıların yanı sıra yine bebek fotoğrafçılığı için ahşap minik beşikler de üretiyorum. Daha çok sipariş üzerine üretim yapıyorum. İzmir’den dört bir yana gönderiyorum. Bu işi yapan pek kimse kalmadı. Çırak yok, eleman yok ama ahşap işinin bitmeyeceğini, her zaman devam edeceğini düşünüyorum” dedi.