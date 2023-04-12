Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 75 yaşındaki vatandaş, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, İnebolu ilçesi Soğukpınar köyü Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Salih Güloğlu içeriden çıkamadı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kullanılamaz hale gelen evde ilk belirlemelere göre Salih Güloğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekipler tarafından sürdürülen soğutma çalışmalarının ardından Salih Güloğlu’nun cenazesi evden çıkartılacak. Ekiplerin evdeki çalışmaları devam ediyor.