Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi’nde meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yangına müdahale edildi. Evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.