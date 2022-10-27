Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tek kullanımlık ahşap çatal ve kaşık üretimi yapan tesisin kazan dairesi alev alev yandı. Cep telefonuna saniye saniye yansıyan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tek kullanımlık ahşap çatal ve kaşık üretimi yapan tesisin kazan dairesi alev alev yandı. Cep telefonuna saniye saniye yansıyan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, D-100 Karayolu Bediltahirbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tek kullanımlık ahşap çatal ve kaşık üretimi yapan tesisin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 8 ekip 25 personel sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tesisin kazan dairesinin alev alev yandığı anlar ise vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.