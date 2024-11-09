DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı tarafından öğrencilere pratik bilgi kazandırmak ve farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirerek deneyim paylaşımını arttırmak amacıyla düzenlenen ‘Ahşap Boyama Teknikleri’ başlıklı workshop etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Atölyesinde etkinliğe, İç Mekan Tasarımı Programı öğrencilerin yanı sıra birçok farklı disiplinden öğrenci ve izleyici de katılım sağladı. Eğitmen Nagihan Akdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen workshop etkinliğinde; eskitme, rölyef, dekupe ve çatlatma gibi çeşitli ahşap boyama teknikleri tanıtıldı.

Ahşap boyama tekniklerinin uygulamalı bir şekilde anlatıldığı workshop etkinliği boyunca, katılımcılar farklı teknikleri deneyimle fırsatı bulurken, kendi becerilerini de geliştirme şansı yakaladılar. Eğitmen Nagihan Akdoğan’ın rehberliğinde iç mekan tasarımında ahşap boyamanın önemine dikkat çeken workshop katılımcılar için ilham verici bir deneyim oldu.