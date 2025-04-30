Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK-Slovenya destekli projesiyle ahşap binalarda yangın güvenliğinin artırılması için etkili ve sürdürülebilir yöntemler geliştirilecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya’nın 2508 TÜBİTAK - Slovenya Araştırma ve Yenilik Ajansı (ARIS) ile İkili İş Birliği Destek Programı kapsamında hazırladığı projesi desteklenmeye hak kazandı. "Kömürleştirme ve Sürdürülebilir Biyo Bazlı Yangın Geciktirici İşlemler Yoluyla Ahşap Yapıların Yangın Performansının İyileştirilmesi" başlıklı çalışma, desteklenen 8 uluslararası projeden biri olma başarısı gösterdi.

Detaylı testlerle çevre dostu çözümler bulunacak

Projenin Türkiye yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya ile Slovenya yürütücüsü Ulusal Yapı ve İnşaat Mühendisliği Enstitüsünden Dr. Laetitia Sarah Marrot tarafından ahşap yapıların yangına dayanıklılığını artırmak için çalışmalar yapılacak. Çeşitli analitik, termal ve yangın performansı testleriyle çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler geliştirilecek.

Ahşap yapıların yangına dayanıklılığı yenilikçi tekniklerle artırılacak

Projeyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Sivrikaya, "Ahşap malzemede yangın geciktirici olarak kullanılan kimyasal malzemeler toksik kimyasallar içermekte veya yandığında hem çevre hem de insan sağlığı için tehlikeli olabilen zehirli gazlar yaymaktadır. Türkiye ve Slovenya arasındaki ikili iş birliği, gelişmiş kömürleşme teknikleri ile biyo bazlı yangın geciktiricilerin birlikte kullanılmasını, yangın performansını iyileştirmek için yenilikçi teknikler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hazırladığımız proje, bina ve konstrüksiyonlarda ahşap ve ahşap esaslı malzemenin kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Bu düşüncelerle üreterek değer katma noktasında bizlere daima destek olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun’a teşekkür ediyorum" dedi.

"Küresel iş birlikleriyle bilim dünyasına katkı sunuyoruz"

Küresel iş birlikleriyle farklı alanlara yönelik bilimsel araştırmalar yaptıklarına dikkat çeken BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Üniversite olarak araştırma kapasitemizi ve bilimsel üretkenliğimizi artırarak yeni çalışmalar geliştirmeye devam ediyoruz. Uluslararası düzeyde iş birlikleriyle küresel bilim dünyasındaki yerimizi güçlendiriyoruz. Türkiye - Slovenya ortaklığında yürütülecek bu çalışmanın da çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilirlik gibi günümüzün öncelikli konularına yönelik önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu vesileyle projesi desteklenmeye hak kazanan Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kurumsal ilerleyişimize sunduğu özverili katkılarından dolayı Bartın Orman Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Birsen Durkaya’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri uluslararası iş birliğinde projeler üretme noktasında daima motive eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize ve kıymetli teşvikleri dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Orhan Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.