Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Kiriş atölyeye dönüştürdüğü evinde 12 yıldır ahşabı sanata dönüştürüyor.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Kiriş atölyeye dönüştürdüğü evinde 12 yıldır ahşabı sanata dönüştürüyor.

Unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatının son nesil ustalarından 59 yaşındaki Mehmet Kiriş atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında ahşabı sanata dönüştürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılında unutulmaya yüz tutmuş sanat dalı kategorisinden yaşayan canlı hazine ödülüne layık görülen Kiriş bir taraftan ahşaba şekil verirken diğer taraftan da sanatın gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor.

“Ağırlıklı olarak da hat çalışmaları yapıyorum”

12 yıl önce uzun yıllar faaliyet gösterdiği inşaat sektörünü bırakarak ahşap oyma hat sanatı ile uğraşmaya başladığını kaydeden Kiriş, ”İnşaat sektörü ile uğraşırken tamamen bırakıp ahşap oyma hat sanatına ilgi duymaya başladım. 12 yıldır bu sanatla uğraşmaktayım. Battalgazi ilçesinde home ofis şeklindeki atölyemde bu sanatımı icra ediyorum. Sanatımıza ilgi duyan seven çıraklarımıza da buraya davet ederek özel olarak ilgilenip ahşap oyma sanatının gelecek nesillere ulaşmasına destek veriyorum. Hatlarımız ağırlıklı olarak tablo tarzı yapıyoruz. Genel olarak da hat çalışmaları yapıyorum. İlerleyen süreç içerisinde manzara çiçek benzeri tablolara da başladık. Şuan manzara, çiçek ve hat sanatına devam ediyoruz. Sanatımız mali olarak yüksek olsa da maalesef destek bulamıyoruz. Kurs dahi açamıyoruz. Yetkililerden bu konu ile de ilgilenmelerini İslam sanatına destek vermelerini özellikle istirham ediyoruz. Çırak olarak talep çok. Fakat home ofis kullandığım için çalıştığım mekan bana yetiyor. Daha geniş kitlelere eğitim verebilmek ve sanatımızın yaşayabilmesi için yetkililerin desteğine ihtiyacımız var“ dedi.

“Özel sipariş üzerine çalışıyorum”

Ürettiği eserlerini internet üzerinde satışa sunduğunu aktararak daha çok özel çalışmalar yaptığını belirten Kiriş, ”Oymaya en elverişli ahşabımız cevizdir. Dut, gürgen veya meyve ağaçlarından elma, kiraz, kayısı ağaçları da olabiliyor ama yoğunluk ceviz ve gürgen çalışıyorum. Afrika kökenli ahşaplarım da var pahalı bir ağaç olması nedeniyle bunları özel sipariş üzerine çalışıyorum. 12 yılda yaklaşık 100 yakın eser ortaya çıkarttım. Yapımı çalıştığım yoğunluğa göre değişebiliyor. 20 günde yaptığım oluyor 2 ayda da yaptığım oluyor“ ifadelerini kullandı.

"Hocam Türkiye’nin sayılı sanatçılarından biri"

Ahşap oyma ve hat sanatçısı Kiriş’in nezaretinde eğitim alan Murat Yılmaz ise “Mehmet hocamla 2012 yılında tanıştım. Babadan atadan gelen ahşaba karşı merakım olduğu için dikkatimi çekti. Mehmet hocanın ziyaretine gittiğimizde yaptığı eserlerden çok etkilendik. 2012 yılından itibaren bugüne kadar usta çırak ilişkimiz devam ediyor. Hocam Türkiye’nin sayılı sanatçılarından biri. Onunla tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaman zaman birlikte çalışıyoruz. Biz çırak olduğumuz için genelde manzara, çiçek hocamız, seviyemize neyi uygun görürse onu çalışıyoruz. Mehmet hocanın çırağı olmak herkese nasip olmaz“ diye konuştu.