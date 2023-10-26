Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yenilenen Ali Hikmet Paşa (AHP) Spor Kompleksini Balıkesir basınına tanıttı.

Ali Hikmet Paşa Spor kompleksinin, Balıkesir’in önümüzdeki 50 yıl boyunca başka hiçbir tesise ihtiyaç duymadan talebini en güzel şekilde karşılayacak; modern, tam donanımlı bir spor ve yaşam kompleksine dönüştürülerek hizmete açıldığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Şencan, konuşmasına şu ifadelerde sürdürdü; “127 bin metrekare alanıyla; bölgenin en büyük spor ve yaşam kompleksi olarak sil baştan yenilenen Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi, gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarıyla 7/24 nefes alan bir yer haline geldi. Bu sayede sporcular saat 23.00’e kadar gece antrenmanı yapabiliyorlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bunu sağlayan nadir belediyelerden bir tanesi. Sporcular, gündüz-gece fark etmeksizin ışıl ışıl bir hale getirilen komplekste; konforlu ve güvenli bir şekilde antrenmanlarını ve maçlarını gerçekleştirebilecek. 2. Etap ile birlikte Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nden aynı anda 25 branşta 2 bin 500 sporcu yararlanabiliyor.”

Dolu dolu kompleks

Kompleks hakkında teknik bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan, “2 fizyoterapist ve 2 masörün hizmet verdiği Fizik Tedavi Ünitesi, kompleksin içinde yer alıyor. Tam teçhizatlı bir şekilde oluşturulan Fizik Tedavi Ünitesi’nde, Balıkesir’in herhangi bir yerinde sakatlanan sporcuların tedavileri ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek. 4 adet sentetik çim, 1 adet doğal çim saha olmak üzere; toplam 5 adet futbol sahası, 5 adet açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet streetball sahası, 1 adet güreş antrenman sahası inşa edilen tesislerde; 1220 kişi kapasiteli tribünler, engelli vatandaşların da kolaylıkla yararlanabileceği şekilde tasarlandı. 372 adet otomobil, 8 adet otobüs kapasiteli otoparkı bulunan komplekste ayrıca; 18 bin 175 metrekare yeşil alan, 1600 metrekare çocuk oyun alanı, 750 metrekare aletli ısınma sahası, 3 metre genişliğinde bin 40 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 10 bin 584 metrekare açık gezinti alanı, santral odası, soyunma salonları, fitness alanları, idari bina ve kafeteryalar, mescit ve içinde tüm ihtiyaçların bulunduğu bebek emzirme odası bulunuyor” şeklinde konuştu.

Balıkesir’deki amatör spor kulüplerine verilecek destek ve tesisin ulaşımı konusunda da bilgiler aktaran Şencan, konuşmasını şu şekilde noktaladı; “48 adet depo Amatör Futbol Kulüplerine tesis edildi, böylelikle çocuklar ve gençler her geldiklerinde malzemelerini taşımak zorunda kalmıyor, kendilerine ayrılan dolapları kullanabiliyor. Çocuklar bu imkânlara en kolay şekilde ulaşabilsin diye Büyükşehir Belediyesi sadece tesis yapmakla kalmıyor; seferlerini sıklaştırdığı ücretsiz otobüslerle de güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlıyor. Sabah 09.00 ile akşam 23.00 saatleri arasında karşılıklı olarak çift otobüs, çocukların ve gençlerin hizmetinde. Hafta içi 1 saat, hafta sonu ise yarım saatte bir otobüs seferleri bulunuyor.”

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan, konuşmasının ardından basın mensuplarına spor kompleksini gezdirdi. Şencan, komplekste ayrıca önem vererek yaptıkları söylediği tedavi merkezi hakkında da basın mensuplarına bilgi verdi. Program basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Programa ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Korkmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç katıldı.