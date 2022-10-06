Ahmetli İlçe Müftülüğü tarafından ’Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ temalı Mevlidi-i Nebî programı düzenlendi.

Ahmetli İlçe Müftülüğü tarafından ’Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ temalı Mevlidi-i Nebî programı düzenlendi.

Mevlidi-i Nebî, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Ahmetli Kaymakamı, kurum müdürleri, protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ahmetli Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, Kur’an’ı Kerim Tilaveti ve Mevlidi-i Nebî konulu sinevizyon gösterimiyle program devam etti. Programa konuşmacı olarak katılan İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdinçli’nin, ’Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ temalı konferansı katılımcılar tarafından dikkatle takip edildi. Dr. Erdinçli konferansında camilerin tarih boyunca İslam medeniyetindeki yeri ve fonksiyonlarına değinirken, Hz. Peygamberin Müslümanlar için nasıl bir örnek şahsiyet olduğunu ayet ve hadisler ışığında aktardı. Hz. Peygamberin sünnetine ve örnekliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek ebedi kurtuluşa sadece Kur’an ve sünnete sımsıkı tutunarak ulaşabileceğini ifade eden Erdinçli, günümüzde İslam’ı temsil eden Müslümanların dini doğru kaynaklardan sahih bir şekilde öğrenmeleri gerektiğini, her türlü ifrat ve tefritten uzak durarak sıratı mustekim üzere yaşamaya gayret gösterme ve etraflarında örnek biri olarak yaşamaya çalışma gibi sorumlulukları olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.

Program, Manisa Sultan Camii İmam Hatibi Ömer Faruk Altunağa ve ekibinin Türk Tasavvuf Musikisi ve Semazen Gösterimi eşliğinde Hz. Peygamber temalı ilahi ve ezgilerle devam etti.

Programın sonunda Ahmetli İlçe Kaymakamı Abdullah Kurt tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçede üstün gayret gösteren din görevlilerine başarı belgesi takdim edildi.