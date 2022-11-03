Manisa’nın Ahmetli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kasksız motosiklet sürücülerini uyararak kask hediye etti.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kasksız motosiklet sürücülerini uyararak kask hediye etti.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde “Bir Kask Bir Hayat” projesinde kask kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak, bu yolla motosiklet kazalarını, dolayısıyla da kaza sonucu yaralanma ve can kayıplarını önlemek amacıyla bir uygulama gerçekleştirildi. Kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada evrakları tam ve eksiksiz olan motosiklet sürücülerine kask hediye edilirken İlçe Emniyet Amiri Ahmet Yılmaz’da sürücüleri kasksız trafiğe çıkmamaları koşunda uyardı.,

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Emniyet Amiri Ahmet Yılmaz “Kask kullanılmasının yaygınlaştırılmasının önem ve farkındalığının artırılması için böyle bir kampanya düzenlendik. Türkiye’de en çok motosiklet kullanan illerden biri Manisa ve ilçeleri. Bu ilçelerden biri de Ahmetli. Biliyorsunuz motosiklet kullanırken kask kullanmanın koruyuculuğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Onun için kask kullanmayı bir yük, bir eziyet olarak görmekten ziyade, kaskın hayat kurtaran bir ekipman olduğunu, motosiklet kullanırken mutlaka kullanılmasının gerektiğini özellikle vurgulamak için böyle bir kampanya ve çalışma yapıyoruz” dedi.

Ahmetli İlçe Emniyet Amiri Ahmet Yılmaz, projeye Kaymakamlık, Belediye ve esnaf odalarının da destek verdiğini ve bu kurumlara da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.