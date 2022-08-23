Ahmetli Belediyesi iştiraki olan AHBEL A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı ikramiye ortalaması da dahil olmak üzere 8 bin 150 liraya yükseldi.

Ahmetli Belediyesi iştiraki olan AHBEL A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı ikramiye ortalaması da dahil olmak üzere 8 bin 150 liraya yükseldi.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat yaptığı açıklamasında, "Ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmesi yönelik yapmış olduğumuz görüşmelerde Belediye Başkanımızın da destekleriyle Toplu İş Sözleşmemizi imzaladık." dedi.

Başkan Polat üyelerin enflasyona ezdirilmediğini belirterek, "Uzun görüşmeler sonrasında hem belediye hem de çalışanlar için iyi bir sonuç elde edildi. Emekçi kardeşlerimiz, belediyemiz ve sendikamıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Alhan ise, imzalanan sözleşme gereği maaş zammının hayırlı olmasını belirterek şunları söyledi: "Sizlerin hayat standardına takviye edecek en iyi rakamı vermeye çalıştık. Biraz beklememizin sebebi bütçemizin verebileceği in iyi rakamı vermekti. Sizlerin gönlünden geçen ve istediğiniz rakamı vermiş olduk. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra en iyi şekilde bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Şunu da samimiyetle belirteyim size verilmiş olan paralar esnafa da verilmiş demektir. Bizim çalışanımız alışverişini gider kendi esnafından yapar. Bundan sonra daha fazla alışveriş yaparsınız. Çoluğunuzun çoğunuzun eşinizin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacaksanız. Sizler mutlu olunca bizlerde mutlu oluyoruz. Bizler sizlerden memnunuz. Allah hepinizden razı olsun. Güzel günlerde güle güle harcayın inşallah.”