Cenazeye Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Ahmetli Kaymakamı Abdullah Kurt, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ın 89 yaşındaki annesi Fatma Alhan tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Ahmetli Hıfzı Çıkıkcı Caminde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güldede Mezarlığında toprağa verilen merhume Fatma Alhan’ın cenazesinde Belediye Başkanı Ahmet Alhan taziyeleri kabul etti.

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