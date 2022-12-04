Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Ahmetler köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, köy sakinleriyle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Ahmetler köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, köy sakinleriyle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde vatandaşlar ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. Vali Kızılkaya Pazaryeri’ne bir önceki ziyaretinde vatandaşların talebi üzerine Pazaryeri Kaymakamlığı’na talimat vermişti. Verilen talimatlar doğrultusunda Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından yapılan 230 metrekarelik veranda çalışmasını Vali Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Bilecik Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım birlikte yerinde incelediler. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya, “Hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem talep ve isteklerini dinledik hem de köyümüzde incelemelerde bulunduk. Bizleri hoş sohbet eşliğinde ağırlayan Pazaryerili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.