Sezon başında Trabzonspor’dan Hollanda’nın Ajax takımına transfer olan Ahmetcan Kaplan, sporcu performans merkezini ziyaret etti.

Sezon başında Trabzonspor’dan Hollanda’nın Ajax takımına transfer olan Ahmetcan Kaplan, sporcu performans merkezini ziyaret etti.

Trabzonspor’dan sezon başında Hollanda’nın Ajax takımına 9 milyon 500 bin Euro bedelle transfer olan savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan, sporda yeni yeteneklerin tespiti ve gelişimi açısından çok önemli bir tesis olan Trabzon Sporcu yetiştirme merkezini ziyaret ederek, son teknoloji modern cihazlar hakkında bilgi aldı