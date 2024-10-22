Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışmasına başvurular başladı. Türkiye’nin en prestijli çocuk resim yarışmaları arasında gösterilen yarışma, 6-8, 9-11 ve 12-15 yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Yenişehir Belediyesi, Mersinli ressam Ahmet Yeşil’in adını taşıyan ve ressam Yeşil’in de jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmanın ana destekçisi olarak bu yıl da minik ressamları buluşturacak. Çocukların sanatsal gelişimlerine destek verecek yarışma, 6-8, 9-11 ve 12-15 yaş kategorilerinde 2 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 28 Ekim Pazartesi gününe kadar Yenişehir Halk Masası veya belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Yarışmada çocukların kullanacağı tüm malzemeler de Yenişehir Belediyesi tarafından temin edilecek. Her kategoride dereceye giren ilk üç kişiye ödül olarak bisiklet verilecek yarışmanın jüri üyeleri ise Ahmet Yeşil, Veli Mert, Aynur Sakuçoğlu, İbrahim Tokaslan ve Taner Tunga’dan oluşuyor.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yarışma sayesinde çocukların hem sanatla buluşturulduğunu, hem de yeteneklerini sergileyebilmesine fırsat sunulduğunu belirterek, tüm çocukları yarışmaya katılmaya davet etti.