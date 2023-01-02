Ahmet Yesevi Üniversitesinin 19 bölümde tezsiz yüksek lisans programı kayıtları başladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesinin 19 bölümde tezsiz yüksek lisans programı kayıtları başladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 19 bölümde tezsiz yüksek lisans programı kayıtlarının başladığını duyurdu. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanında uzaktan eğitimin verildiği Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP (Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları) programlarında YÖK denkliğinin mevcut olması, öğrencilerin yoğun olarak Ahmet Yesevi Üniversitesini tercih etmelerinde öncelik sağlıyor.

Ahmet Yesevi Üniversitesi; 1 ön lisans, 4 lisans ve 19 yüksek lisans programı olmak üzere farklı alanlarda eğitim veriyor. TÜRTEP ile eğitim 7 gün 24 saat canlı tutuluyor. Öğrencilerin danışman öğretim üyesiyle istenildiğinde eğitim destek, e-mail, forum ve telefon yolu ile "Öğrenme Yönetim Sistemi" üzerinden iletişim içinde bulunulması sağlanıyor. Senkron dersler, eğitim dönemi içerisinde hafta içi 18.00-24.00 saatleri arasında sanal sınıflarda sesli ve görüntülü olarak gerçekleştiriliyor. Canlı olarak gerçekleştirilen dersler kayıt altına alınıyor ve ders saatinde derse katılma imkanı bulamayan öğrenciler, ders kayıtlarına istedikleri zaman sınırsız bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca öğrenciler, derse devam şartlarını da bu yolla yerine getirebiliyor.

Ara sınavlar çevrim içi; bitirme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkistan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılıyor. Engelsiz üniversite çerçevesinde engelli öğrenciler için özel sınıf, okuyucu desteği ve kodlama yardımcısı gibi pek çok imkan sunuluyor.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans programları şu şekilde:

Arap Dili Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, İngiliz Dili Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetimler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon, Yazılım Mühendisliği, Siber Güvenlik, Endüstri Mühendisliği.