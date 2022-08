Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün destekleriyle kültürler arası etkileşimi güçlendirmek ve öğrenci ve akademisyenlere Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen Avrasya Yaz Okulu Projesi tamamlandı.

Program çerçevesinde Kazakistan’dan gelen öğrenci ve akademisyenler, Türkiye’nin pek çok ilinde gezi, seminer ve toplantılara katıldı. Öğrenci ve akademisyenler, Avrasya Yaz Okulu Programı çerçevesinde 2-18 Ağustos tarihleri arasında Bursa’da seminere katılıp, Bursa’da tarihi ve kültürel dokuyu keşfettiler. Sırasıyla Çanakkale, İznik, Balıkesir, Bilecik’teki gezilere katılan grup, Ankara’da Avrasya Yaz Okulu’na destek veren kurumlara ve üniversitelere de ziyaretlerde bulundu. Program, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi ziyaretlerinin ardından Konya, Nevşehir, Bolu ve İstanbul gezileriyle devam etti. 17 Ağustos tarihinde Marmara Üniversitesinde ve İstanbul Üniversitesinde düzenlenen toplantılarla sona eren programda öğrenciler, Türkiye’nin pek çok ilini ziyaret ederek, bu illerin sosyal, kültürel, tarihi dokusu hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrenciler, üniversiteleri ve araştırma merkezlerini de ziyaret etti.

"Her yıl tekrarlanacak olan program toplam 300 kişiyi kapsamakta"

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, öğrencilere ve akademisyenlere hitaben yaptığı konuşmada, “Üniversitemizin 30. yılında 30 proje kapsamında gerçekleştirilen projelerden biri olan bu proje öğrencilerimizin memnuniyeti ile neticelenmiştir. Anne ve babalarının bize emanet ettikleri gençlerimizin Türkiye’de bulunduğu her an planlanarak dolu dolu geçirilmesi sağlanmıştır. Her yıl tekrarlanacak olan program toplam 300 kişiyi kapsamaktadır. Türkiye-Kazakistan dostluğuna büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bu tür faaliyetler inşallah devam edecektir. Programın gerçekleştirilmesinde bizi destekleyen YTB ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.