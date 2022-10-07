Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Ahmet Yaman, “Takımın kayyuma kalmasını istiyorlar ama biz sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Ahmet Yaman, “Takımın kayyuma kalmasını istiyorlar ama biz sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Süper Lig’den düştükten sonra yapılan genel kurul ile başkanlığa seçilen Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman düzenlediği basın toplantısı ile takımdaki son durum hakkında bilgiler verdi. Kulüpte çalışmaların ve ödemeler konusunda sıkıntı olmadığını ifade eden Yaman, “Gücümüz nispetinde de gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Valimiz ve belediye başkanımız ile görüştük, arkamızda olduklarını söylediler. Paraya takılmıyoruz. Yeni Malatyaspor’a ve Malatya’mıza gönül verdik. Federasyondan gelen paralar borca kesiliyor. Malatya çapında ufak reklamlar aldık, sponsor anlaşmaları olmadı” dedi.

"3 sponsor önce ’tamam’ dedi, sonra vazgeçti"

Kulübün sponsorluğu noktasında bazı firmalar ile görüştüklerini ancak bir türlü sonuç alamadıklarını da ifade eden Yaman, “3 sponsor ile görüştük, bize ‘Tamam’ deyip, akşamında vazgeçtiler. Sebebini sordum, ’Bizde kalsın’ dediler. Ama birileri engelliyor. Ama niçin yapıyorlar bilmiyoruz. Takımın kayyuma kalmasını istiyorlar ama biz sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Kimse sahiplenmezken takıma sahip çıktık"

Göreve gelmeden vadettikleri paranın büyük bir kısmını ortaya koyduklarını da söyleyen Yaman, “Bizim tükenmez bir paramız yok. Malatya’nın da bize yardımcı olması lazım. Valilik ve belediye kanadında yardımlar yapılıyor. Elimden gelen her şeyi yaparım ama tek başına yapılacak bir şey değil. Malatya Stadı’na 80 bin lira masraf yaptık, gelirimiz 35-40 bin lira. Takımı kayyuma düşmekten kurtaran bir yönetim var. Basına daha kendimizi nasıl anlatacağız? Kimse sahiplenmezken takıma sahip çıktık” diye konuştu.

"Yönetimimize inanın"

Yönetim olarak ellerini taşın altına koyduklarını da ifade eden Başkan Yaman, şunları söyledi:

“Yönetimimize inanın. Hepimiz işimizde gücümüzde insanlarız. Hile, hurda, haramla işimiz olmaz. Kulübe herkes küstürülmüş, yeniden toparlamaya, bir araya getirmeye çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var, bunu sıklaştıracağız. Birlikte olmazsak ayağa kalkamayız. Deplasmanlara gidiyoruz inanılmaz bir katılım var. Bizim taraftarımız yok denecek kadar az. Biz Malatya’yız, biriz ve tekiz. Yönetim olarak şeffaf devam ediyoruz. Bir enkaz devraldık. Kulübü ayağa kaldırdık. Her şey daha güzel olacak. Arkamızda durduğunuz sürece çok güzel şeyler olacak. Yeni Malatyaspor’u gerçek anlamda yönetmeye geldik. Hedefe kitlendik. Mücadelemizi vereceğiz. İnşallah en iyi yere de gelir, takımı da en iyi yere taşırız.”

Ödemeler üç kalemde toplandı

Toplantıda ayrıca Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Mali İşler Sorumlusu Faruk Günbay’da 80 günlük mali süreç hakkında bilgiler verdi. Futbolcu ödemelerinin yapıldığını da belirten Günbay, harcamaları 3 kalemde topladıklarını söyledi. Ligde şu ana kadar 7 maç yaptıklarını da kaydeden Günbay, “Deplasman harcamaları, futbolcu ve personel maaşları, kulüp giderleri 29 milyon 315 bin TL para harcadık. Bir kuruş borcumuz bulunmamaktadır. 8 milyon 755 bin TL vadesi gelmemiş borcumuz var. Deplasman giderleri 2 milyon 104 bin TL. Futbolcu gider toplamı 24 milyon 533 bin TL. Kulüp gider toplamları 2 milyon 677 bin TL. Vadesi gelmeyen toplam borç, 8 milyon 755 bin TL” şeklinde konuştu.