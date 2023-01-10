Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Ahmet Yaman, futbolcu ödemelerinde yaşanan gecikmelerden kaynaklı anlaşmazlıkları kısa sürede çözüme kavuşturduklarını söyledi. Başkan Yaman, göreve geldikleri süreçte ilk etapta herkesin temkinli yaklaştığını ancak şuanda yönetim olarak güven tahsis ettiklerini belirterek, "Aleyhimizde asılsız haberler çıkarmaya çalıştılar. Bunların hepsini çürüttük. Hepsini belgelerle kamuoyuna sunduk” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Ahmet Yaman, futbolcu ödemelerinde yaşanan gecikmelerden kaynaklı anlaşmazlıkları kısa sürede çözüme kavuşturduklarını söyledi. Başkan Yaman, göreve geldikleri süreçte ilk etapta herkesin temkinli yaklaştığını ancak şuanda yönetim olarak güven tahsis ettiklerini belirterek, "Aleyhimizde asılsız haberler çıkarmaya çalıştılar. Bunların hepsini çürüttük. Hepsini belgelerle kamuoyuna sunduk” dedi.

Ligin devre arasında futbolcu ödemelerindeki gecikmelerden dolayı yaşanan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduklarını da ifade eden Başkan Yaman, “Malatya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız aracılığıyla sıkıntılı süreci geride bıraktık. Teknik Direktör Hasan Özer’i takımın başına biz getirdik. Bizimle yol yürüdü. Bizimle sözleşme yaptı. Biz göreve gelir gelmez futbolcularımızın geçmiş dönemdeki alacaklarını ödeyerek işe koyulduk. Dolayısıyla ne bir futbolcunun ne de bir teknik adamın bizde hiçbir alacağı kalmaz. Bugüne kadar ne vaat ettiysek onu harcadık. Biz sadece aradaki ödeme zamanından dolayı sıkıntı yaşadık ve bu durumu da aştık” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemdeki yönetimden kaynaklanan güvensizlik olduğuna da değinen Yaman, şunları söyledi:

“Yeni Malatyaspor için de elimden geleni yapacağım ve bu zor süreci atlatacağız. STK’larımız, halkımız, belediye başkanlarımız, ve işadamlarımız başlattıkları kampanyalarla bizim yanımızda olduklarını gösterdiler. Sezonun ilk maçında Bodrumspor karşısında beklenmedik bir sonuç almıştık. Şimdi onları daha tecrübeli şekilde evimizde kabul edeceğiz. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. İlk maçta takımımız yeniydi daha toparlanamamıştık. Şimdi çok daha heyecanlıyız. Bu maçı taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. 3 puan aldığımız takdirde takımımız diğer karşılaşmalara daha moralli hazırlanacaktır."

Başkan Yaman, taraftarları Bodrumspor maçına davet etti

Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın göreve gelmesiyle takımın yeni bir hava yakaladığını da aktaran Yaman, “Malatya’ya heyecan geldi. Şehrimiz kaynaşmaya başladı. Hocamızla beraber ikinci yarıya daha canlı başlayacağız. İş adamlarımız, STK’lar, belediye başkanları ve valimiz kanadıyla Bodrumspor maçı öncesi ciddi manada taraftarlarımızı stadyuma çekme çalışması başlatıldı. Bodrumspor karşılaşmasında en az 10 bin taraftarı hedefliyoruz. Bütün Malatyalıları 15 Ocak Pazar günü evimizde oynayacağımız karşılaşmaya takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"Hiç kimse Yeni Malatyaspor’dan üstün değildir"

Yılmaz Vural ile resmi sözleşmeyi Malatya’da imzalayacaklarının da altını çizen Başkan Yaman, “Hiç kimse Yeni Malatyaspor’dan üstün değildir. Hasan Hocanın istifası sonrası takımın başına kimi getirebileceğimizi tartışırken, takımımıza en faydalı olacak isim üzerinde durduğumuz Yılmaz Hocanın uyacağına karar verdik. Hocamızla ilk görüşmemizde sağ olsun fikrimizi güzel karşıladı. Yeni Malatyaspor’umuz yaşasın diye bizden talep ettiklerine itiraz etmedim. Yılmaz hocanın geçmişte efsane Malatyaspor’da emekleri olduğu kadar, Malatya’nın da kendisi için ayrı bir yeri olduğunu herkes biliyor. Kendisi vefa borcu olduğunu söyleyerek teklifimizin kendisini de heyecanlandırdığı belirtti" şeklinde konuştu.

"Takımda çok ciddi disiplin var"

Yılmaz Vural’ın teknik heyetinde çok tecrübeli isimlerin yer aldığını da belirten Ahmet Yaman, “Daha önce takımımızı çalıştıran hocalarımızın 2 veya en fazla 3 tane yardımcı antrenörleri vardı. Yılmaz hocamız 6 tane hocayla geldi. Çok tecrübeli ekibi var. Eskiden futbolculuk yapmış hocalarla şuan takımımız kampta. Birkaç gün içinde Malatya’ya dönecekler. Futbolcularımızda çok ciddi değişim var. İki hazırlık maçı oynandı. Takımda çok ciddi disiplin var. Oyuncularımızın özgüveni tekrar geldi. Futbolcularımızı izleyen kulüplerden transfer teklifleri geliyor. Tabi şuan kimseyi vermek gibi bir lüksümüz yok. Bu kadromuzla birkaç sezon daha devam etmeyi düşünüyoruz. Hocamız Türkiye’de futbol konusunda tecrübeli isimlerinden birisi. Bugüne kadar sayısız takım çalıştırmış ve birçok takımı dipten alarak yukarılara taşımış. Yeni Malatyaspor’un kümede kesinlikle kalabileceğini söyledi. Hepimiz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz” dedi.

"Puan silinmesi halinde diğer takımların da pozisyonu etkilenir"

TFF tarafından verilen puan silme cezasının henüz resmileşmediğini, kararın iptali için Cumhurbaşkanı ile görüşme yapıldığını da açıklayan Yaman, “Puan silinme cezasıyla ilgili 5 kulübün yönetim olarak itiraz dilekçelerinin Cumhurbaşkanı’na iletildiğini ifade eden Yaman, “Gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Resmi olarak puanlar silinmedi ama silinme ihtimali kuvvetli. Diğer kulüp başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Sonuç itibarıyla bu puanlar alın teriyle alınmış puanlar. Mevcut futbolcuların ve teknik heyetin bu cezada hiçbir suçu yok. Umarım tüm kulüpler için olumlu bir karar çıkar. Silinmesi halinde zaten kafa kafaya gittiğimiz diğer takımların da puanları silinecek. Bu bizi etkilediği kadar diğer takımların da ligdeki pozisyonunu etkiler” şeklinde konuştu.

Genç ve gelecek vaat eden bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Ahmet Yaman, “Hiçbir oyuncumuz henüz tam olarak değerini bulmuş değil. Bulsa dahi satamayız. Ligi mevcut kadromuzla tamamlamalıyız. Eğer sezon sonunda ligde kalırsak, para edecek oyuncuları tek bir şartla verebiliriz. O da transfer tahtasını açmak için. Tahtayı açmak için gerekli diğer parayı karşılayabilirsek bu gerçekleşir. Yoksa hiçbir oyuncumuzu satmayacağız. Gelecek sezonda aynı oyuncu grubuyla lige devam edeceğiz” diye konuştu.