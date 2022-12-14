Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yarım asrı aşkın süredir Karacadağ’ın bazalt taşlarını yontarak şekil veren Ahmet Usta 70 yaşında hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yarım asrı aşkın süredir Karacadağ’ın bazalt taşlarını yontarak şekil veren Ahmet Usta 70 yaşında hayatını kaybetti.

Küçük yaşlarda babasından öğrendiği taş ustalığını yarım asırdan fazla süredir yapan ve ilçede sayılı ustalardan biri olan Ahmet Usta, geçirdiği kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti.

İlçede birçok cami ve çeşmenin mimarı olan Ahmet Ustanın ölümü ilçede üzüntüye neden oldu