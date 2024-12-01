Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, eski itfaiye binasının bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Ahmet Uluçay Müzesi düzenlenen törenle açıldı. Törene Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya İl Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, önceki dönem belediye başkanı Mustafa Güler, siyasi parti başkanları ve STK temsilcilerinin yanı sıra çevre illerden çok sayıda davetli katıldı.

Müzenin adının, Tepecik beldesinden çıkıp uluslararası bir başarıya imza atan yönetmen Ahmet Uluçay’ın ismini yaşatmak amacıyla verildiği belirtildi. Tavşanlı Belediye Meclisi tarafından alınan bu karar, kültürel mirasa duyulan saygıyı bir kez daha ortaya koydu.

Müzede, Ahmet Uluçay’a adanmış özel bir oda bulunuyor. Bu odada yönetmenin hayatından kesitler, kişisel eşyaları ve “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmiyle ilgili materyaller sergileniyor. Katılımcılar, bu özel bölümü ziyaret ederek, Uluçay’ın sinema dünyasına kattığı değerleri ve yaşam öyküsünü daha yakından tanıma fırsatı buldu.Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmiyle tanınan Tepecikli yönetmen Ahmet Uluçay’ın anısı, yeni müzeyle ölümsüzleşti.

Tören, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Belediye Başkanı Ali Kemal Derin’in konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda, müzenin Tavşanlı’nın kültürel mirasına ve turizmine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler müzeyi gezdi. Müzede yer alan sergiler ve Ahmet Uluçay’ın anısına ayrılmış özel oda, büyük beğeni topladı.

Ahmet Uluçay Müzesi, sadece bir kültür merkezi olmanın ötesinde, Tavşanlı’nın kültürel ve sanatsal hafızasını canlı tutmayı amaçlıyor. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan bu müze, ziyaretçilerini eşsiz bir deneyime davet ediyor.