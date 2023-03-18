Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilsem Müdürü O. Said Demiryılmaz, Müdür Yardımcısı Remzi Yılmaz ve Bilsem Öğretmeni Arzu Yiğit, düzenlemeyi planladıkları "Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi 5.Ulusal Kısa Film Yarışması" hakkında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile makamında görüştüler.

Ahmet Uluçay Bilsem Müdürü Osman Said Demiryılmaz, depremzede vatandaşlar için Öğretmen Yazarların kaleme aldığı, “Bu Kitap Senin!” eserini ve kendi yazmış olduğu çocuk romanı “Zaman Seyyahı” isimli eseri Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e takdim etti.

Müdür Hasan Başyiğit, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve artık gelenekselleşen Ulusal Kısa Film Yarışması ile beraber güzel çalışmalarına şahit olduklarını belirterek başarılar diledi.