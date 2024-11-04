İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde açıklamada bulundu. Türk, “Halk iradesini tanımayanlara karşı elbette ki tepkimizi ortaya koyuyoruz, ortaya koyacağız” dedi.

DEM Partililer ile birlikte belediye binası önüne gelen Ahmet Türk, gazetecilere açıklamalarda bulunarak, halk iradesini tanımayanlara karşı tepkilerini ortaya koyduklarını ve koyacaklarını söyledi. “Belediyenin içi polislerle doldurulmuş, halkın belediyeye girmesine izin vermiyor” diyen Türk, “Açılım dedikleri bu değildir. Açılımı, halkların kucaklaşmasını elbette ki isteriz. Bir aksilik olmazsa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17.15’i geçe burada olmaları gerekiyor. Bu demokrasi ayıbına herkesin güçlü bir şekilde tepki vermesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanvekili olarak görevlendirildi.