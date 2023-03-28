Kırşehir Valiliği tarafından Ahmet Tozluklu Şehitliğini yenileniyor.

Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından yatırım programına alınarak ihalesi yapılan ’Şehit Ahmet Tozluklu Şehitliği Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi İşi’ çalışmaları başladı. İl merkezinde bulunan şehitliğin mevcut çehresini daha güzel bir görünüme kavuşturacak olan ve 5309 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar da şehit mezarlarının etrafında bordür yenileme, yürüme yollarına bazalt ve traverten kaplama, yolların ve merdivenlerin aydınlatması, anıtın tadilatı, çeşmenin yenilenmesi, bayrak direkleri, kiosk, merdiven korkulukları ve güvenlik kulübelerinin tadilatı çalışmaları yapılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen proje 1 milyon 233 bin 100 Türk Lirasına mal olacak.