Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulunda 8 Mart Dünya Kadınlar etkinliği düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulunda 8 Mart Dünya Kadınlar etkinliği düzenlendi.

Ortaokulda "Dünya Sizinle Güzel" denilerek okul idaresi ve Okul Aile Birliği Başkanı Duygu Yazıcıoğlu; okulda görev yapan kadın öğretmenlere çiçek takdim ederek Kadınlar Günü’nü kutladı. Kutlamanın ardından günün anısı olarak hep beraber hatıra fotoğrafı çekildi. Okul Aile Birliği Başkanı Duygu Yazıcıoğlu, "Bende bir kadın olarak öğretmenlerimize jest yapmak istedim. Biz kadınlar sadece bir günde değil her gün hatırlanmalıyız. Bizler haberlerde kadına şiddet olarak değil, yaşadığımız her nefesin güzellikleriyle hatırlanmak istiyoruz" dedi.