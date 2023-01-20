Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen ’Farkındalık, Etkileşim, Moral ve Motivasyon’ konulu söyleşide, Emniyet Müdürü, ’Yılın Sanatçısı’ ve ’Yılın İletişim Uzmanı Ödülü’ sahibi, tiyatro, müzik, resim, kaligrafi ve şiir çalışmalarıyla tanınan Ahmet Sula gençlerle buluştu.

Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen ’Farkındalık, Etkileşim, Moral ve Motivasyon’ konulu söyleşide, Emniyet Müdürü, ’Yılın Sanatçısı’ ve ’Yılın İletişim Uzmanı Ödülü’ sahibi, tiyatro, müzik, resim, kaligrafi ve şiir çalışmalarıyla tanınan Ahmet Sula gençlerle buluştu.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen buluşmaya, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, birim müdürleri, emniyet mensupları, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

"Sula’nın, hayat tecrübesi ve yeteneklerinden faydalanmak istedik"

Söyleşi söz alan Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye olarak kadınlara ve gençlere yönelik eğitim, kültür, sanat ve mesleki birçok farklı alanda destek verdiklerinin altını çizdi.

Milli, manevi kültür ve değerlerini bilen nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Gültak; "Ahmet Sula, yıllarca devletine hizmet etmiş, terörle mücadele etmiş ama o kargaşanın içinde sanatsal bir yönü de ortaya çıkarmış. Kültür ve sanat benim çok önemli çünkü tarihimize baktığımız zaman Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet’in birer kültürü var. Geçmiş de bizim Cumhuriyet de bizim. Çünkü kültürümüz, dini ve milli değerlerimiz aynı. Bu değerlerin aktarılması da kültür ve sanat olmadan mümkün değil. Bizler de Mersinliler olarak, Ahmet Sula’nın hem hayat tecrübesinden hem de özel yeteneklerinden faydalanalım istedik" dedi.

"Benim mücadelem, önce kendimle başladı"

Söyleşiye türkü söyleyerek başlayan Ahmet Sula ise dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Anlatımlarını gençlere katkılı olması, düşünmeleri ve farkındalık oluşturması için yaptığını dile geitren Sula, "Benim mücadelem kendimle başladı. Kendime dedim ki, ’yeryüzündeki en tehlikeli insan, nefsini ve egosunu terbiye etmeyen insandır. Ben de bunları terbiye etmesem, yeryüzündeki en tehlikeli insan benimdir.’ Eğer sizler, beni kalbiniz ile dinlerseniz, bugün bu salondan çıktığınız andan itibaren işlerinize, hayatınıza, bakışınız değişir. Bunun için elimden geleni yapacağım. Sizler de kazanımla çıkarsanız, kendinizin daha farkında olursunuz. Üzerimde emeği olan anne babamdan ceddime, hocalarıma, arkadaşlarıma, burayı şereflendiren sizlere ve bizleri sizlerle buluşturan Gültak’a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının aralarında müzik dinletisi ve video gösterimi de yapan Sula, kendi yazdığı şiiri de seslendirdi. Etkinliğin sonunda Başkan Gültak, Sula’ya çiçek takdim etti.