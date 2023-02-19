250 bin TL maç geliri, depremzede ailelere bağışlandı

250 bin TL maç geliri, depremzede ailelere bağışlandı

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzonspor eski başkanı Faruk Özak’ın yanı sıra bordo-mavili kulüpte görev almış eski yöneticiler, futbolcularla, spor ve siyaset dünyasından isimlerle birlikte ailesi ve yakınları katıldı.

Trabzonspor tarihine adını yazdıran efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı (87) dün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Özyazıcı için eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun bulunduğu millet bahçesinde tören düzenlendi. Spor ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı törenin ardından Özyazıcı’nın cenazesi İskenderpaşa Cami’ne getirildi.

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