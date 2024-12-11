AK Parti’nin Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ahmet Sivri, Eskişehir’de 1 yıl önce çatısı çöken evde oturan 79 yaşındaki Pembegül Tugay’ı ziyaret ederek ev için çalışma ve yardım sözü verdi.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde, 58 yaşındaki oğlu ile yaşanan Pembegül Tugay’ın evinin çatısı yaklaşık 1 sene önce çökmüş, kartonlarla kapatılan delikten gelen soğuk hava kadını zor duruma sokuyordu. Konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonrası yaşlı kadının hayatı gündem olmuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Sivri, yapılan haberler sonrasında Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz ile birlikte Pembegül teyzenin evinin ziyaret etti. Yaşlı kadını dinleyen Sivri, harabeye dönen ev için çalışma yapılacağını ifade etti.

79 yaşındaki Pembegül Tugay, ilgisinden dolayı Ahmet Sivri’ye teşekkür etti.

Konuyla alakalı konuşan Ahmet Sivri, “Konuya duyarsız kalmayacağız teyzemizi bu kış ayında soğukta bırakmayacağız. Bugün incelemelerde bulunduk ev çok kötü durumda. Çatı yapılmaya kalksa ev göçebilir. Bundan dolayı farklı formüller üzerinde çalışarak bu sorunu çözeceğiz” dedi.