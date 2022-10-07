Trabzon’da geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanarak hizmete giren Çocuk Trafik Eğitim Merkezi ilköğretim okulu öğrencilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Trabzon’da geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanarak hizmete giren Çocuk Trafik Eğitim Merkezi ilköğretim okulu öğrencilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesindeki Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nin açılışı geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenle hizmete açılmıştı. Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nin hizmete açılmasının ardından Trabzon’daki ilköğretim okulları da birer birer merkeze giderek trafik polisleri nezaretinde temel trafik kurallarını öğreniyor.

Son olarak Ahmet Saka İlköğretim Okulu 3-F sınıfı öğrencileri öğretmenleri Fatma Demir nezaretinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsle Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’ne giderek merkezi gezdi, trafik polislerinden temel eğitim kuralları hakkında bilgi aldı. Öğrenciler hem eğlenip hem de öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Ortahisar ilçesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde 6 bin 100 metrekare alana konumlandırılmış Trabzon-Ortahisar Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nde 1 adet derslik, bisiklet yolu, açık eğitim alanı, ilk yardım binası, kule, mini benzin istasyonu, giriş takı, üst geçit ve mini bir tünel bulunuyor.