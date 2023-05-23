Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ahmet Şafak konseri, 24 Mayıs Çarşamba günü akşam 21.00’de gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri, muhteşem bir konser ile başlıyor. Sevilen sanatçı Ahmet Şafak’ın sahne alacağı konser, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilecek. Saat 21.00’de başlayacak olan konsere tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Nevşehir Belediyesi tarafından Bekdik ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleri ile 2000 Evler Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar için ücretsiz servis araçları kaldırılacak.

Servis araçları, Bekdik Mahallesi TOKİ Konutları Millet Kıraathanesi önünden ve 2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağı Bankamatikler önünden saat 20.00’de hareket edecek.