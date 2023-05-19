Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ahmet Şafak konseri, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü yapılacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Günleri’, Ahmet Şafak konseri ile başlayacak. 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü düzenlenecek olan konser Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde yapılacak.

Konser için, 24 Mayıs Çarşamba günü 2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağı bankamatikler önü ve Bekdik Mahallesi Millet Kıraathanesi önünden ücretsiz servis araçları kaldırılacak.